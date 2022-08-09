انفجارات تهز قاعدة عسكرية روسية في القرم.. صور

لقي شخص مصرعه في أعقاب انفجارات هزت قاعدة جوية عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم اليوم، وفقا لسيرجي أكسينوف، رئيس ما يسمى بجمهورية القرم، المعترف بها من جانب روسيا.

وقال أكسينوف في بيان على قناة تليجرام: «الوضع خاضع للسيطرة، وأكرر مرة أخرى، لا يوجد إخلاء عام في المنطقة، ويتم إعادة توطين سكان المنازل القريبة جدًا من المطار العسكري فقط»، وذلك حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 30 شخصًا من منازلهم في أعقاب التفجيرات.

ومن جانبه، قال أوليج كريوتشكوف، مستشار رئيس منطقة القرم، إنه تم إجلاء 30 شخصًا من منازلهم.

وأضاف كريوتشكوف عبر قناته على تليجرام، أنه تم رسم محيط دائرة تمثل ما يشبه الطوق حول المطار، في وقت سابق اليوم.

إصابة 5 أشخاص في أعقاب التفجيرات

وقال وزير الصحة في جمهورية القرم كونستانتين سكوروبسكي، إن خمسة أشخاص أصيبوا في أعقاب التفجيرات، وليس من الواضح ما إذا كان الشخص المتوفى من بين الذين تم الإبلاغ عن إصابتهم سابقًا.

وأوضح سكوروبسكي، أن أحد المصابين يخضع لعملية جراحية لإصابات لا تهدد حياته، وأضاف أن أربعة من المصابين تلقوا رعاية في العيادات الخارجية من جروح ناجمة عن شظايا زجاجية وتم نقلهم إلى منازلهم بعد العلاج.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن الانفجارات نجمت عن انفجار ذخيرة طيران على أرض مطار ساكي بالقرب من مستوطنة نوفوفيدوريفكا.

أطقم الطوارئ تعمل في موقع الانفجارات

وقال أكسينوف، إنه موجود في مكان الحادث بقرية نوفوفيدوريفكا في منطقة ساكي، وأن هناك شظايا مشتتة، مضيفا أن أطقم الطوارئ تعمل في الموقع، وتم اتخاذ تدابير لإقامة محيط تطويق في منطقة طولها 5 كيلومترات، كما تم وضع حواجز من قبل طواقم شرطة المرور، ونشطت دوريات راجلة من أجل منع وقوع إصابات بين السكان المحليين.