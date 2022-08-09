القدسي عن مداهمة منزل ترامب: سابقة لم تحدث في تاريخ رؤساء أمريكا

علقت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، على تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ ذكرت أن هذه الواقعة سابقة غير معهودة في تاريخ الولايات المتحدة أو تاريخ الرؤساء الأمريكيين، مشيرة إلى أن اللجنة التي تحقق في الأمور المتعلقة باقتحام الكونجرس، أرسلت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبًا، للبحث عن 15 صندوقًا من الوثائق السرية، في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

شكوك في أن ترامب أتلف المستندات والوثائق السرية

وأضافت «القدسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن هناك شكوك في أن الرئيس السابق ترامب أتلف هذه المستندات والوثائق السرية، مضيفة أن المداهمة كانت مماثلة لأفلام هوليود، حيث قام 30 عنصرًا من مكتب التحقيقات بسيارات كثيرة إلى منزل الرئيس السابق، بتحطيم الخزانة الخاصة بترامب، ويقال إن عملاء مكتب التحقيقات حصلوا على بعض الوثائق الخاصة بزعيم كوريا الشمالي، وبعض المستندات الخاصة بالأمن القومي الأمريكي، من منزل الرئيس السابق.

ترامب هاجم هذه العملية من مكتب التحقيقات الفيدرالية

وأوضحت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس السابق ترامب هاجم هذه العملية من مكتب التحقيقات الفيدرالية، قائلاً: «هذه العملية مسيسة، وتهدف لمنعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، مشيرة إلى أن أنصار ترامب وصفوا هذه العملية بأنها ستزيد من دعم الرئيس السابق إلى البيت الأبيض مرة أخرى، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي مهدد بالحبس 5 سنوات، والمنع من ترشح إلى منصب سياسي، حال ثبتت صحة الاتهامات.