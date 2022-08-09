لارا ترامب: الرئيس الأمريكي السابق مصدوم

قالت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس السابق، دونالد ترامب، إن الأخير مصدوم مثل أي شخص آخر، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وأخبرت لارا ترامب، شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أنها تحدثت مع ترامب في وقت سابق من المساء، أن الجميع يتعاونون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» فيما يتعلق بالوثائق التي كانت موضع تساؤل.

وفي وقت سابق، قال ترامب في بيان، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» داهم مقر إقامته في «مار إيه لاجو»، مشيرا إلى اقتحام خزنة.

لارا: مرعوبون من أن ترامب سيعلن الترشح للرئاسة 2024

وأشارت لارا ترامب، إلى أنهم مرعوبون من أن الرئيس السابق، سيعلن في أي يوم أنه يترشح للرئاسة في عام 2024، موضحة أن هذه طريقة مريحة للغاية لإلقاء المزيد من الوحل على ترامب، كما لو أنهم لم يفعلوا ما يكفي بالفعل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: «لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024، لا سيما بناء على استطلاعات الرأي الأخيرة».

وقال ترامب، إن هذه أوقات عصيبة للأمة الأمريكية، متسائلا عن الفرق بين «ووترجيت»، حيث اقتحم نشطاء اللجنة الوطنية للديمقراطيين، وبين اقتحام الديمقراطيون منزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة»

وأشار الرئيس السابق، في بيان إلى استمرار الاضطهاد السياسي له منذ سنوات، موضحا: «مع روسيا، وروسيا، والاحتيال الروسي، وخدعة الإقالة رقم 1، وخدعة الإقالة رقم 2 ، وغير ذلك الكثير ، فهي لا تنتهي أبدًا».

ترامب: هيلاري كلينتون أخذت أثاثًا عتيقًا وأشياء من البيت الأبيض

وتابع ترامب قائلا، إنه استهداف سياسي على أعلى مستوى، وأوضح الرئيس الأمريكي السابق: سُمح لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بحذف 33000 رسالة إلكترونية وغسلها بالحمض بعد أن استدعى الكونجرس لها، مضيفا أن لم يحدث شيء لمحاسبتها.

وأشار ترامب، إلى أن هيلاري كلينتون، أخذت أثاثًا عتيقًا وأشياء أخرى من البيت الأبيض، مضيفا أنه وقف في وجه الفساد البيروقراطي في بلاده، وأعاد السلطة للشعب.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يجب فضح الفوضى والاضطهاد السياسي ومطاردة الساحرات ووقفها، مشيرا إلى استمراراه في النضال من أجل الشعب الأمريكي العظيم.