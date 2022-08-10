إلغاء بند فسخ التعاقد بالبريد.. الزمالك يستقر على تعديل عقد شيكابالا

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إجراء تعديلات في عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، وخاصة أن اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ومعها أعضاء لجنة الكرة آنذاك، قد نجحوا في تجديد عقد قائد الزمالك، حتى نهاية موسم 2023-2024.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أنه بمجرد الانتهاء من بطولة الدوري مباشرة سيجتمع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة مع أكثر من لاعب في الفريق؛ لحسم ملف العقود ومن بينهم شيكابالا وذلك لإجراء أكثر من تعديل في بنود التعاقد.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا