مختار مختار: الأهلي كان بإمكانه حسم المباراة لكن شيكابالا «قلب الدنيا»

أبدى مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إعجابه الشديد بالأداء البطولي للاعبي الزمالك والأهلي خلال القمة الـ124، التي انتهت منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، «مكناش متخيلين أن الماتش يطلع بالشكل الحلو ده»، إذ أن المعطيات التي كانت قبل المباراة نتيجة الأحداث الأخيرة بالنسبة لمنتخب مصر والنادي الأهلي كانت تنذر أن المباراة ستكون سيئة، لكن النتائج خالفت التوقعات.

الجميع تفاجئ بأداء مبهر لنادي الزمالك وسيطرته على مجريات الشوط الثاني

أضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن النادي الأهلي تفوق في شوط المباراة الأول وأحرز هدفًا وكان بإمكانه إحراز أهداف أخرى، لكن الجميع تفاجئ بأداء مبهر لنادي الزمالك وسيطرته على مجريات الشوط الثاني من المباراة، «الزمالك شهد تغيرات كبيرة في الشوط الثاني، وشيكابالا نزل قلب الدنيا، استطاع قلب النتيجة لدرجة أننا في النهايات مكناش عارفين مين هيكسب».

المبكر الحديث عن حسم بطولة الدوري الممتاز

أوضح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، أنه من المبكر الحديث عن حسم بطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد اداء اليوم لكلًا من الفريقين، خاصة وأن أدائهما في المباريات الأخيرة اتسم بالتذبذب، كما يتمنى أن يظل أداء النادي الأهلي والزمالك على ما شاهده الجمهور اليوم، حتى نرى دوري مختلفًا وعودة اللاعبين لمستواهم الطبيعي، « النادي الأهلي نزل وكان يبدوا في بداية المباراة عزم لاعبيه على حسم المباراة لصالحهم».

تغييرات الزمالك في الشوط الثاني كانت إيجابية للغاية

وتابع في استكمال حديثه عن النادي الأهلي: «كانت سيطرتهم على الكرة وانتشارهم كبير في الشوط الأول، في ظل تشكيلة الزمالك التي كانت أول المباراة والتي استمت بالدفاع أكثر من الهجوم مما أعطى الفرصة للأهلي لامتلاك الكرة والسيطرة بشكل أكبر أثناء الشوط الأول، لكن تغييرات الزمالك في الشوط الثاني كانت إيجابية للغاية وأدت لقلب دفة الأمور».