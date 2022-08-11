اليوم.. آخر موعد لتسجيل رغبات اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، أن اليوم الخميس آخر أيام تسجيل رغبات اختبارات القدرات 2022، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات لطلاب الثانوية العامة المصرية، مؤكدا أنه لاتوجد نية لمد فترة التسجيل للاختبارات بعد المواعيد المعلنة والمحددة من قبل الوزارة.

وأشار «عطا» إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

اختبارات القدرات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2022 بلغ حتى أمس الأربعاء، أكثر من 170 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وشدد السيد عطا، على أن اختبارات القدرات بالجامعات كافة تسير بشكل مُنتظم، بمتابعة من رؤساء الجامعات، وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، بحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة كافة، موضحا أن اجتياز اختبارات القدرات جزء رئيسي من شروط الالتحاق ببعض الكليات.