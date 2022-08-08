رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتفقد لجان اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

تفقد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 المؤهلة للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وفقًا للجداول الزمنية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري.

الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وأوضح «كشك»، في بيان له أن اختبارات القدرات تستهدف قياس المهارات المعرفية والتطبيقية التي تؤهل الطالب علميًا وعمليًا للالتحاق بالجامعة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة كافة أعضاء المنظومة التعليمية.

لجنة لمتابعة اختبارات القدرات بصورة مستمرة

كما أكد رئيس الجامعة على وجود لجنة لمتابعة اختبارات القدرات بصورة مستمرة، وتتولى متابعة تنفيذ الاختبارات طبقًا لبرامجها المقررة، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق باختبارات القدرات، وحل أي مشكلات تطرأ امام الطلاب، ووجّه بتوفير المناخ الملائم وكافة مقومات الراحة لهم لأداء الاختبارات، كما قام بسؤال الطلاب عن مستوى الاختبار، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وجهزت الكلية أماكن لاستقبال الطلاب قبل موعد الاختبار، فضلًا عن إعداد عروضًا تعريفية عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية وأهميتها لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بـ«الجامعات التكنولوجية الجديدة» والبرامج الموجودة بها، إلى جانب إعداد فيديو توضيحي عن اختبار القدرات وطريقة الإجابة.

الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات تُعقد بمقر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية في مدينة مبارك الصناعية بقويسنا في محافظة المنوفية.