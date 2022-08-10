«الإفتاء»: 5 صفات وتوجيهات نبوية تجعل الإنسان في قمة الشعور بالنعم

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب والإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 5 صفات حال فعلها أي شخص سيعيش في حضرة النبي عليه السلام، ويجب على الجميع تطبيقها سواء في المنزل أو مقر عمله، متمثلة في حديث نبوي، «اتقي المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحبب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب»، رواه أبوهريرة.

قيمة الاتزان بعدم الإكثار من الضحك

أضاف «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، الذي يُذاع على شاشة «التليفزيون المصري»، أن هذه الصفات بمثابة خمسة توجيهات نبوية تجعل الإنسان في قمة الشعور بالنعم وتخلق خمس قيم كبرى، وهي قيمة التقوى التي تجعلنا أعبد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وقيمة الرضا التي تجعلنا أغنى الناس، فضلًا عن قيمة حسن الجوار وحب الخير للناس وقيمة الاتزان بعدم الإكثار من الضحك، «التقوى تجنب المكر والمزالق».

التخلية والتحلية أهم الصفات

وتابع أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب والإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية: «التقوى دي للتخلية والتحلية والتجلية بس غالب فيها التخلية»، «رئتين الإنسان هما التقوى والرضا، وأن التقوى تجعلك عارف لمقامك والرضا يجعلك على يقين بمدد من الله سبحانه وتعالى، فإن رضيت بما قسمه لك تكون أغنى الناس»، كما أن التخلية والتحلية أهم الصفات التي إن اتبعتها تنعمت بخصال تجعلك في معيشة حضرة النبي صلي الله عليه وسلم، مستشهدًا بقول الرسول عليه السلام «من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها».