دار الإفتاء: للزوجة الحق في المهر كاملا إذا مات زوجها قبل الدخول

تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع حق الزوجة في المهر كاملًا إذا مات زوجها قبل الدخول، حيث أعادت نشر فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، للشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتي الجمهورية الأسبق، ردا على سؤال تلقته من سائل يسأل: «عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟»ز

حق الزوجة في المهر

وبخصوص موضوع حق الزوجة في المهر كاملا إذا مات زوجها قبل الدخول قال مفتي الجمهورية الأسبق عبر موقع دار الإفتاء: «ظاهر من السؤال أن عقد الزواج المسؤول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا، ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت».

واختتم الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتي الجمهورية الأسبق، فتواه عبر موقع دار الإفتاء قائلا: «وعلى ذلك فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها، ومن هذا يتضح الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

وبخصوص أحكام أحقية الزوجة في المهر فقد تناول هذا الموضوع مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية في المادة رقم «22» والتي نصت على الآتي: «يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول».