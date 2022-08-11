«البحوث الفلكية»: مصر ستشهد اليوم ظاهرة القمر العملاق

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مصر ستشهد اليوم ظاهرة القمر العملاق؛ إذ سيكون القمر أقرب ما يكون للأرض، وسيظهر أمام الجميع بشكل عملاق، ويطلق عليه القمر الوردي أو البرتقالي، منوهًا إلى أن ما تردد بشأن تأثير القمر على الحالة المزاجية ما هو إلا تنجيم ليس له أساس من علم الفلك، كما أن ما يثار حول قصر مدة اليوم على كوكب الأرض، والساعة الذرية، ونهاية الكون، ليس له أي أساس من الصحة.

مصر في علوم الفلك ليست أقل من دول المنطقة أو خارج المنطقة

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على شاشة «المحور»، أن مصر في علوم الفلك ليست أقل من دول المنطقة أو خارج المنطقة، إذ أن لديها اكتشافات علمية مسجلة؛ إذ جرى اكتشاف نجم جديد، موضحًا في الوقت ذاته أن المسافة بين كوكب الأرض والشمس 8 دقائق ضوئية، وما اكتشفه تلسكوب جيمس ويب مجرات 13.8 مليار سنة ضوئية، وهذا يعني أن كوكب الأرض عبارة عن نقطة في بحر.

الإنسان ذهب إلى المريخ والقمر ولم يجد أي كائنات فضائية

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكثيرين ما زال يراوده الخيال العلمي حول وجود كائنات فضائية، رغم أن الانسان ذهب إلى المريخ والقمر ولم يجد أي كائنات فضائية، مثلما يتحدث البعض: «أكيد هناك شيئًا في هذا الكون الفسيح، ولم نكتشفه، مطلوب أننا نفكر ونأخذ بأساليب العلم»، موضحًا أن هناك يومًا في كل عام تتساوى فيه ساعات النهار بساعات الليل، وهذه ظاهرة طبيعية، وليس مؤشرًا على نهاية الكون مثلما يشاع من قبل البعض.