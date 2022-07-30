بيان عاجل من «البحوث الفلكية» بشأن صاروخ الفضاء الصيني

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه وفقًا لتقارير المتابعة التي يقوم بها المعهد، فإن صاروخ الفضاء الصيني الخارج عن السيطرة، كعادة صواريخ «لونج مارش 5 ب»، تتميز بدخول غير مُتحكم فيه، بينما المواقع المحتملة لسقوط الحطام هو بين خطي عرض 41 درجة شمالًا و41 درجة جنوبًا، ولهذا فمن المتوقع أن تكون معظم مناطق شمال إفريقيا وأوروبا خارجة عن نطاق موقع السقوط.

الصاروخ يتحرك على ارتفاع 160 كيلومترًا

وأضاف المعهد في منشور على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن التقرير أشار إلى أن الصاروخ يتحرك على ارتفاع حوالى 160 كيلومترًا وبسرعة 7.81 كيلومتر لكل ثانية، وتقع نقطتي الحضيض والأوج عند 148.9 كم و187.9 كم على الترتيب، ويتحرك الصاروخ في مداره ويقوم بدورة كاملة كل 88 دقيقة تقريبًا.

وأضاف التقرير أنه طبقًا لأحدث البيانات المُتعلقة بموعد سقوط الصاروخ، فمن المتوقع سقوطه اليوم السبت الموافق 30 يوليو عند الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش (+ أو - 1 ساعة).

وكانت حادثة مشابهة قد حدثت خلال شهر مايو 2020، وسقطت بقايا الصاروخ في المحيط الهندي ولم تسبب أي أضرار على الأرض.

استكمال شبكة الأرصاد الوطنية

الجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يستكمل حاليًا شبكة الأرصاد الوطنية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، التي بدأها المعهد منذ عام 1957 بعد إطلاق أول مركبة فضائية عن طريق الاتحاد السوفيتي آنذاك، ويتعاون حاليًا مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، لإنشاء محطة جديدة ضمن شبكة المحطات التي يمتلكها ويديرها المعهد، وسيكون مقر هذا المحطة بالمقر الرئيسي للمعهد بحلوان، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وجاري استكمال تركيب التلسكوبات وأجهزة الرصد، على أن يتم تدشينها بنهاية هذا العام، وتشتمل هذه المحطة على أدوات رصد بصري ورصد باستخدام أشعة الليزر.