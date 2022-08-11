الرعاية الصحية: نسعى للتعاون مع «علاج» لزيادة الكفاءة والاستفادة من القطاع الخاص

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفدا رفيع المستوى من مجموعة عِلاج الطبية، برئاسة الدكتور محمد أمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّه كان في استقبال الوفد، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، والدكتور محمد عبدالعظيم، مدير مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك بالإسماعيلية.

أقسام المجمع الطبي في الإسماعيلية

وأضافت أنّ الوفد استهل زيارته بـ المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، من الأقسام الداخلية، والعنايات المركزة، والغرف الفندقية، والغرفة المركزية لتشخيص الأشعة، والمعامل والتحاليل الطبية، والصيدلية، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل من المسئولين عن التجهيزات الطبية المتقدمة والتجهيزات الحديثة بالمجمع.

وتابعت أنّ زيارة الوفد شملت مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، حيث تفقد أقسام الغسيل الكلوى والعنايات المركزة، والأقسام الداخلية بمركز 30 يونيو الدولي.

رحلة علاج المريض

واستكملت، أنّ الوفد تابع زيارته بمركز طب أسرة الشهداء، حيث اطلع خلالها على رحلة علاج المريض ونظم التسجيل والإحالة الإلكترونية بشكل كامل، كما تفقد الوفد عيادات طب الأسرة والأسنان والمعامل والأشعة والصيدلية بالمركز، فضلًا عن الاستماع إلى آراء المرضى المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة، والتي جاءت إيجابية حيث أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة بأعلى جودة، وأعربوا عن مدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.

ولفتت الهيئة، إلى أنّه في ختام الزيارة توجه الوفد إلى مقر محافظة الإسماعيلية، وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

فرص استثمارية واعدة في الرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن سعادته لزيارة وفد رفيع المستوى من مجموعة عِلاج الطبية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنّ الزيارة تؤكد أنّ هناك فرص استثمارية واعدة في قطاع الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الخاص، ولافتًا إلى أنّها تعد من أكبر فرص الاستثمار مع القطاع الخاص.

وتابع: نسعى للتعاون مع مجموعة عِلاج الطبية لاستمرارية زيادة كفاءة ونظم تشغيل منشآت هيئة الرعاية الصحية بأقسام الفحوصات الطبية والجودة، والاستفادة من تجربة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وإدارة الدورات المالية وتنمية الموارد الذاتية للمنشآت الصحية.

نرعاك في مصر

واستكمل، نسعى للتعاون مع مجموعة عِلاج الطبية في مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية كونها كبرى الجهات المعنية والرائدة بهذا المجال في دول أفريقيا والخليج، ما يسهم في تعزيز مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر».

وأكد الدكتور أحمد السبكي، ندعم تواجد ومشاركة القطاع الخاص لإثراء وتكامل خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وزيادة الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية بمصر، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.

طفرة نوعية في خدمات الرعاية الصحية

ومن جانبه، أعرب وفد مجموعة عِلاج الطبية، برئاسة الدكتور محمد أمين، عن إعجابه الشديد بإمكانات وتجهيزات منشآت هيئة الرعاية الصحية، وبما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية بمعايير عالمية، وما حققته من ريادة وطفرة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأثنى الدكتور محمد أمين، على التجهيزات الطبية ذات التقنيات المتطورة وأنظمة التشغيل التي تعمل بها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنشآتها، خاصة بما يتصل بالحالات الحرجة والتخصصات الدقيقة، مؤكدًا أنها لا تقل عن أي مستوى مستشفى عالمي موجودة في المنطقة.

وقال، سعدت بزيارة هذا الصرح الطبي المطابق لآخر المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أنّ أكثر ما لفت انتباهه هو فريق العمل وروح العمل الإيجابية لدى جميع العاملين من إدارة وأطباء وتمريض وغيرهم، متابعًا: «أتوقع مستقبلا باهرا للمستشفى، الذي توفر لها جميع عوامل النجاح.

ومن جانبه، أشار اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى الطفرة الطبية والخدمات الصحية المتطورة التي تحققت من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية، وأكد على تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحيه بالمحافظة، تماشيًا مع اتجاهات الدولة في التعاون مع القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة لهم، وتوافقًا مع رؤية مصر 2030.