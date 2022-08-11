مدبولي يشيد بجهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته، اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإرساء الهدنة حقنا للدماء، مع بدء الجهود الإنسانية في القطاع، وهو ما لاقى إشادة وترحيبا على كل المستويات بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها في الدوائر العربية والإقليمية والعالمية.

"مدبولي" يشيد بلقاء الرئيس بطلاب الكلية الحربية

كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء الرئيس مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها الرئيس كل الملفات، ويوجّه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية في كل ربوع مصر.

أهمية تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، التي تم إعلانها مؤخرا، بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أهمية دور المواطن في دعم تلك الجهود من خلال الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.

ولفت "مدبولي" إلى ما تم طرحه خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس، من التوجيه بصياغة خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تطبيق تلك الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع تقييم جوانب التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات.