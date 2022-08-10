مدبولي يوجّه بإنشاء حدائق مركزية في عواصم المحافظات والمدن

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظات، بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بالعواصم والمدن الكبرى، لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة، وذلك في المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

حملات تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة

وكلف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بأن يبدأ العمل في المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، مشددا في هذا الصدد على أن يكون زراعة الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق، أحد المكونات الرئيسية لكل مشروع طرق جديد، بالأشجار الملائمة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.

خطة لتشجير المحاور والطرق الجديدة

ولفت مدبولي، إلى أنّه سيتم التوجيه في اجتماع بشأن هذه المبادرة، بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لمضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.