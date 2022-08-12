تأهل أتليتيكو باراناينسي إلى الدور قبل نهائي في بطولة ليبرتادوريس

تأهل فريق أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، إلى نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس على حساب أستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني، بهدف نظيف أحرزه اللاعب فيكتور روكي، في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب «خورخي لويس هيرسشاي»، في مباراة العودة في ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين التي استضافها ملعب «أرينا دي بايكسادا»، معقل باراناينسي في كوريتيبا جنوبي البرازيل، انتهت بالتعادل السلبي.

بيدور إنريكي يحصل على الكارت الأصفر في الدقيقة 29

وحصل لاعبو فريق، أتليتيكو باراناينسي، بيدور إنريكي، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، على الكارت الأصفر، واللاعب بابلو فيليبي تيكسيرا، على الإنذار الأول في الدقيقة 55، من أحداث الشوط الثاني.

وأشهر حكم اللقاء الأوروجوياني، أندريس ماتونتي، الإنذار الأصفر، للاعب، أستوديانتس لابلاتا، ليوناردو دياز في الدقيقة 39 من أحداث اللقاء.

حكم اللقاء يلجأ إلى الفار لإلغاء هدف للفريق الأرجنتنني

وفي الدقيقة 66 من عمر اللقاء، لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفار لإلغاء هدفا للفريق الأرجنتنني بداعي التسلل، وأشهر الكارت الأصفر في وجه حارس مرمى أستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني ماريانو جونزالو أندوخار، في الدقيقة 67 للاعتراض على قراره. وحصل لاعب الفريق الأرجنتيني، فيرناندو زوكي على الكارت الأصفر في الدقيقة، 69 من عمر الشوط الثاني.

كما حصل لاعب أستوديانتس لابلاتا مانويل كاسترو في الدقيقة 87 على الكارت الأصفر ولاعب الفريق الأرجنتنيني، جودوي في الدقيقة 73 من عمر المباراة. وحصل أوجستن كانبيو لاعب أتليتيكو باراناينسي في الدقيقة 85 على الإنذار الأصفر، كما حصل لاعب الفريقي البرازيلي، أليكس سانتانا على الكارت الأصفر في الدقيقة 89.

وكان الحكم لجأ إلى تقنية الفار، 3 مرات، تتعلق بالشك في ضربة جزاء والاخرى في إلغاء هدف لصالح الفريق الأرجنتيني والثالثة حول قرار بطرد لاعب من أتليتيكو باراناينسي.

وكانت مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس، شهدت تسجيل11 هدفا