منافسة شرسة بين شركات الهواتف على الإصدارات القابلة للطي

قررت شركة «موتورلا»، الدخول في المنافسة على الهواتف القابلة للطي، لتنافس شركات «هواوى وسامسونج و شاومي»، بطرحها هاتف قابل للطي لأول مرة.

كاميرا بدقة 50 ميجابكسل

وحسبما أعلنه موقع theverge التقني، فإن شركة موتورولا تعمل على إصدار تليفون جديد قابل للطي 2022 Razr، حيث يأتي الهاتف بشاشة رئيسية أكبر، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وتثبيت بصري بالإضافة إلى كاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل إضافية، ويتميز الهاتف الجديد بوضع Flex View وهي تقنية جديدة تسمح بفتح الشاشة واستخدام الهاتف بيد واحدة.

شاشة بمقياس 6.7 بوصة

وتابع الموقع أن الهاتف موتورولا يأتي بشاشة 6.7 بوصة حيث يتفوق على Galaxy Z Flip 4 من سامسونج مع شاشة غطاء أكبر بحجم 2.7 بوصة، في حين أن Flip أصغر بكثير 1.9 بوصة.

ليس حجم الشاشة فقط هو ما يميز الهاتف الجديد، حيث يأتي الهاتف بسعر منافس ويبدأ سعر 2022 Razr من 5999 يوان، بما يعادل 900 دولار أمريكي، وبذلك يكون أرخص بنحو 100 دولار من Z Flip 4.

هواوي تطلق هاتف القابل للطي Mate Xs 2

وقبل أسابيع، أعلنت شركة هواوي الصينية عن إطلاق هاتف القابل للطي Mate Xs 2، حيث جاء الهاتف بسعر عالي جدا مقارنة بتلك الفئة حيث سجل سعر هواوي Mate Xs 2 1500 دولار، وجاء بتصميم يتم فيه طي الشاشة للخارج على عكس الموديلات المنافسة الأخرى.

الهواتف القابلة للطي ستشهد منافسة شرسة بين الشركات المصنعة

من جانبه قال محمد شعراوي، أحد المتخصصين في مراجعة الهواتف المحمولة، إنّ الهواتف القابلة للطي ستشهد منافسة شرسة بين الشركات المصنعة لها، خصوصا مع إقبال المستخدمين على شرائها، لكن يبقى السعر هو العائق أمام التوسع في طرحها بالأسواق.

وأشار شعراوي لـ«الوطن»، أن شركة موتورولا دخلت على خط المنافسة بطرحها هاتف بإمكانيات جيدة وسعر تنافسي مقارنة بالهواتف في نفس الفئة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المنافسة ليس فقط على السعر وإنما على جودة المنتجات المطروحة في ظل أزمة اقتصادية عالمية تسعى فيها الشركات لمقاومة الركود والتضخم.