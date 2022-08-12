رسميا.. «جونسون آند جونسون» تعلن إيقاف بيع «بودرة الأطفال المسرطنة»

أعلنت شركة «جونسون آند جونسون»، توقف بيع بودرة الأطفال على مستوى العالم في عام 2023، بعد أكثر من عامين على إنهاء مبيعاتها في الولايات المتحدة إثر مواجهة الشركة آلاف الدعاوى القضائية بشأن سلامة المستهلك، وفقا لرويترز.

نشا الذرة هو البديل

وبحسب رويترز، قالت الشركة: «كجزء من تقييم المحفظة العالمية، اتخذنا قرارًا تجاريًا بالانتقال إلى مجموعة منتجات من بودرة الأطفال القائمة على نشا الذرة»، مضيفة أن مسحوق الأطفال القائم على نشا الذرة يباع بالفعل في دول حول العالم.

وقف بيع بودرة التلك للأطفال في الولايات المتحدة وكندا في 2020

وفي عام 2020، أعلنت شركة J&J أنها ستتوقف عن بيع بودرة التلك للأطفال في الولايات المتحدة وكندا لأن الطلب قد انخفض في أعقاب ما وصفته بمعلومات مضللة حول سلامة المنتج، وسط وابل من التحديات القانونية، وتواجه الشركة نحو 38000 دعوى قضائية من المستهلكين والناجين الذين يزعمون أن بودرة التلك تسببت في الإصابة بالسرطان بسبب تلوثها بالأسبستوس، وهو مادة مسرطنة معروفة.

وتنفي شركة J&J هذه المزاعم، قائلة إن عقودًا من الاختبارات العلمية والموافقات التنظيمية أظهرت أن البودرة آمنة وخالية من الأسبستوس، لكنها قررت في البيان توقف المنتج، وانفصلت شركة J&J عن شركة LTL Management التابعة لها، وأعلنت إفلاسها على الفور، وأوقفت الدعاوى القضائية المعلقة مؤقتًا.

الشركة تعلم أن مادة الأسبستوس مسرطنة

وكشف تحقيق أجرته رويترز عام 2018 أن شركة جونسون آند جونسون كانت تعلم منذ عقود أن مادة الأسبستوس مادة مسرطنة، موجودة في البودرة وأظهرت سجلات الشركة الداخلية وشهادة التجربة والأدلة الأخرى أنه من عام 1971 على الأقل إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت نتائج بودرة التلك الخام والمساحيق النهائية الخاصة بشركة J & J إيجابية أحيانًا بالنسبة لكميات صغيرة من الأسبستوس.

ورداً على الأدلة بشأن تلوث الأسبستوس المقدم في تقارير وسائل الإعلام، في قاعة المحكمة وفي الكابيتول هيل، قالت J&J مرارًا وتكرارًا أن منتجات التلك الخاصة بها آمنة ولا تسبب السرطان، وتم بيع بودرة الأطفال من جونسون منذ عام 1894، وأصبحت رمزًا لصورة الشركة الصديقة للعائلة.