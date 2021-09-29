لقاح جونسون آند جونسون بسلوفينيا يتسبب في وفاة شابة.. التفاصيل الكاملة

علقت سلوفينيا، اليوم الأربعاء، استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، إثر وفاة شابة تبلغ من العمر 20 عاما بعد أسبوعين من تلقيها اللقاح، إذ ذكر وزير الصحة السلوفيني يانيز بوكلوكار، إن حدثًا خطيرًا وقع في المركز الطبي بجامعة ليوبليانا، وعليه نصح الفريق الاستشاري للتطعيم التابع للمعهد الوطني للصحة العامة سلوفينيا بتعليق اللقاح لحين توضيح الموقف.

سحب لقاح جونسون آند جونسون من مراكز التطعيم بسلوفينيا

وأكد وزير الصحة السلوفيني أن الوزارة ستتبنى هذه التوصية التي تقرر بموجبها سحب هذا اللقاح مؤقتا من مراكز التطعيم بسلوفينيا.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي شهدت فيه سلوفينيا احتجاجات على إجراءات فيروس كورونا الصارمة، بما في ذلك استخدام تصاريح كوفيد-19، وخلال المظاهرة وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على المرأة.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التطعيم في سلوفينيا بأكثر من 2.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتلقى 120 ألف شخص لقاح جونسون آند جونسون.

الصحة العالمية تُحدد أمان استخدام لقاح جونسون آند جونسون

ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن لقاح جونسون آند جونسون يُعدّ مأموناً وفعّالاً لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالمرض الوخيم، مثل فرط ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب الخطيرة وداء السكري.

وأما الأشخاص المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري فهم أشد تعرضًا لمخاطر الإصابة بالمضاعفات الوخيمة لمرض كوفيد-19، وقد ضمّت التجارب السريرية هذه المجموعات السكانية، ولم تُلاحظ أي مصادر للقلق بشأن مأمونية استخدام لقاح جونسون آند جونسون. ويوصى بأن يُزوّد الأشخاص المعروفة إصابتهم بفيروس العوز المناعي البشري بالمعلومات والمشورة قبل التطعيم.

ويلزم إجراء المزيد من الدراسات لتقييم مدى فاعّلية لقاح جونسون آند جونسون في الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري؛ فيحتمل أن تنخفض لديهم الاستجابة المناعية للقاح، ما قد يحد من فاعّليته.

ويمكن تطعيم الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بكوفيد-19 بلقاح جونسون آند جونسون، كما يمكن كذلك أن يُعطى لقاح جونسون آند جونسون إلى النساء المرضعات اللواتي ينتمين إلى الفئات التي يوصى بتطعيمها (مثل العاملات الصحيات)؛ ولا يوصى حاليًا بوقف الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.