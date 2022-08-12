مأساة ضحية حادث الأمل الجديدة في بورسعيد.. قتلها شقيقها من أجل المخدرات

شهدت منطقة الأمل الجديد بحي الضواحي ببورسعيد، واقعة مأساوية عندما أقدم أخ على قتل شقيقته بلا رحمة للحصول على المال منها وشراء المخدرات، وقالت «أم جنى»، من سكان عمارة 17 بمساكن الأمل، إن شقيق الضحية قتلها بسبب طلبه للمال، إذ أقدم على طعنها داخل المنزل «من حلاوة الروح نزلت من الدور الرابع إلى الثاني وسدد لها طعنات حتى وقعت على الأرض فذبحها وهاجمه الأهالي وأوسعوه ضربًا وسلموه للشرطة».

وأوضحت، أن الضحية أرسلت طفلتها إلى أسرتها قبل وقوع الجريمة، إذ أنها عكفت على إعداد الطعام للذهاب به إلى ابنتها لكن القدر لم يمهلها وقتًا كافيًا لذلك.

الأم القتيلة صرخت من أجل إبنها فقط

أما الحاجة «فاطمة»، شاهدة عيان، أعربت عن حزنها لموقف الأم، التي أتت مسرعة للدفاع عن نجلها رافضة اتهامه بقتل شقيقته، إذ أن الأم لم تكترث كثيرًا لمقتل ابنتها، بل ظلت تدافع عن نجلها مدمن المخدرات لتبرئته وإنقاذ رقبته من السجن أو الإعدام.

أما «أم إسلام» إحدى جيران القتيلة، رفضت الرواية التي تتحدث عن قتل الأخ لشقيقته لسوء سلوكها، قائلة إن «إيمان» الضحية كانت محترمة للغاية وتخشى الله، لكنها رفضت أن تعيش مع أسرتها فى وجود شقيقها المدمن، الذي اعتاد ضربها للحصول على المال منها.

القتيلة تنفق على ابنتها العاجزة

وأوضح محمد عبده، جار القتيلة، أن «إيمان» الضحية واستأجرت شقة للعيش فيها مع طفلتها، إذ أنها تعمل نهارًا في مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، ثم تأتي في المساء للعمل في تجارة لعب الأطفال لتجمع المال للإنفاق على ابنتها ريماس 12 سنة، إذ أن الطفلة مريضة وتحتاج إلى شرائح لوجود كسر في القدم.

وطالبت السيدة الأربعينية بالقصاص العادل، إذ أن الفتاة رحلت عن عالمنا وهي مرتدية إسدال الصلاة، ولم يظهر لها «ظافر قدم، وكانت في حالها وتصلي فرضها ووقعت ضحية لتصرفات أخ عاق مدمن ضربها قبل الواقعة بثلاث أيام في الشارع من أجل المال».

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الضواحي، يفيد بمقتل إيمان جمال أبو السعود 30 سنة، مطلقة، تقطن بمساكن الأمل الجديد بحي الضواحي، على يد شقيقها جمال أبو السعود يقطن بمساكن فاطمة الزهراء بنطاق الحي.

وانتقل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وقسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم والرائد أحمد مسعد رئيس مباحث الضواحي، كما انتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وتم معاينة الجريمة وتصويرها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي جثة السيدة تحت تصرفها، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل لحين حضور الطبيب الشرعي.