شاب يذبح شقيقته بمساكن الأمل الجديد بضواحي بورسعيد

استيقظت محافظة بورسعيد، اليوم، على جريمة ذبح شخص لشقيقته في ظروف غامضة بمساكن الأمل الجديد بحي الضواحي ببورسعيد.

صرخات من داخل عمارة الأمل الجديد

وتعالت الصرخات من سكان العمارة رقم 17 من أسرة سيدة مطلقة تعيش معهم، حيث ذبح شاب يجري ضبطه شقيقته في شقتهم بنطاق مساكن الأمل الجديد بحي الضواحي.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بذبح سيدة

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع إيمان جمال أبو السعود، 30 سنة، مطلقة، على يد شقيقها بمساكن الأمل الجديد بحي الضواحي بطعنة نافذة في الرقبة وذبحها، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل.

انتقال النيابة العامة إلى مكان الحادث

من جانب آخر انتقل على الفور رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي، تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم إلى مكان الحادث ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وأمرت بالتحفظ على جثة السيدة تحت تصرفها بمشرحة مستشفى النصر.

يذكر أنه أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان، فجر اليوم، في تصادم سيارتين بطريق بورسعيد دمياط والمطار غرب المحافظة بسبب السرعة الزائدة.

ورغم تحذيرات إدارة مرور بورسعيد من السرعة الزائدة إلا أن الكثير من قائدي السيارات لا يلتزموا بها، وسبق أن شهدت تلك المنطقة المجاورة لقرية الفردوس السياحية حوادث متعددة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.