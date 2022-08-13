وصول المتهمين بقتل شيماء جمال لحضور ثاني جلسات محاكمتهما

وصل إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل قليل، اليوم السبت، زوج شيماء جمال المتهم بقتلها بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلي، ودفنها داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، لحضور ثاني جلسات محاكمتهما بعدما وجهت لهما النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات معهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

ظهور المتهمين في حالة هدوء

وخلال الجلسة الماضية ظهر المتهمين الاثنين بعد أن تمّ إيداعهما قفص الاتهام، وهما يرتديان ملابسهما العادية وليس ملابس السجن، وكانا في حالة هدوء تام خلال حضور ثاني جلسات محاكمتهما، وحدثت بينهما وبين أسرة شيماء جمال مشادة كلامية، ليرد عليها المتهم الأول بأنها لم تكن تعلم شيء عن ابنتها المجني عليها منذ سنوات، قائلًا: «اللي بتتكلم دي متعرفش حاجة عن مراتي الله يرحمها من سنين».

الاطلاع على القضية

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، الذي قرر تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمان لليوم 13 أغسطس، بعد طلب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وفي 7 يوليو الماضي، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة زوج شيماء جمال وصديقه إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًا، وذلك لحين تقديمهما للمحاكمة على تهمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.

إقامة الدليل ضد المتهمين

وخلال التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، أقامت النيابة العامة دليلها ضدهما من خلال شهادة 10 شهود كان من بينهما صاحب المتجر الذي ابتاع للمتهمان أدوات الحفر والمادة الحارقة التي استخدمت في تشويه معالم المجني عليها شيماء جمال، بعد دفنها داخل مزرعة.

اعترافات

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة، بارتكابهما للجريمة شارحين تفاصيلها بشكل كامل وما حدث قبل الواقعة وبداية تخطيطهما حتي التنفيذ ودفن الجثة داخل المزرعة، وكشف المتهم الثاني للجريمة والإبلاغ عنها.