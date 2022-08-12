غدا.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، صباح غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، مع صديقه الذي اشترك معه وساعده في تنفيذ الجريمة داخل إحدى المزارع بمنطقة «أبو صير» التابعة للبدرشين بالجيزة.

الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال

وكانت محكمة جنايات الجيزة عقدت أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال وشريكه في الجريمة يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يوليو الماضي، على خلفية اتهام الاثنين بقتلها ودفنها في مزرعة بمنطقة البدرشين، وهي القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات المحاكمة، ليتم عقد ثاني جلسة غدا السبت الموافق 13 أغسطس الجاري، وذلك من أجل الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، والتي اعترف فيها المتهم الأول بكل تفاصيل الجريمة أمام القاضي في الجلسة الأولى.

الجلسة الأولى استغرقت 15 دقيقة

وكانت الجلسة الأولى من المحاكمة استغرقت ما يقرب من 15 دقيقة، اعترف خلالها المتهم الأول زوج شيماء جمال بارتكابه الجريمة ولكن دون عمد، وحضرت الجلسة الأولى أسرة المذيعة شيماء جمال رافعين بانرات بصورها داخل قاعة المحكمة.