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«الأعلى للآثار»: قلعة صلاح الدين والمباني الأثرية لم تتأثر بحريق المخلفات

كتب:

رضوى هاشم
09:21 م | الجمعة 12 أغسطس 2022
آثار حريق المخلفات بعد إخماده بمحيط قلعة صلاح الدين

آثار حريق المخلفات بعد إخماده بمحيط قلعة صلاح الدين

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وجميع المباني الأثرية الموجودة بها، لم تتأثر أو تقع بها أي خسائر جراء الحريق الذي جرى إخماده منذ قليل، بعد اندلاعه في أشجار ونخيل بمحيط القلعة.

إخماد حريق نشب في مخلفات وأشجار بمحيط قلعة صلاح الدين 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات وأشجار بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي، بمنطقة الخليفة، وأجريت عمليات التبريد لعدم اشتعال النيران مرة أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.