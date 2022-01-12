حصن الأجداب.. مبنى بيزنطي في مطروح يدخل «الآثار الإسلامية»

حصن فريد وصفه الرحالة في مخطوطاتهم القديمة بالقصر الفريد وسط صحراء السلوم، إنه حصن زاوية الأجداب والذي أعلنت وزارة السياحة والآثار تسجيله بالأمس ضمن قوائم الآثار الإسلامية، فما هو حصن زاوية الأجداب وما قيمته التاريخية؟.

قال عبد الله موسى، مدير منطقة آثار مطروح، إن حصن زاوية الأجداب يقع بمحافظة مطروح على بُعد 40 كم غرب مدينة سيدى براني وجنوب الطريق الدولي بمسافة 10 كم عند قرية بق بق السلوم، ويتبع إداريا مركز ومدينة السلوم، وترجع تسميته إلى الزوايا التي كانت تنشئها الحركة السنوسية، وكانت الزاويا التى أنشأتها في شمال أفريقيا وليبيا عبارة عن دور عبادة وتعليم ومراكز حياة واجتماع ومقر حكم وسلطان واستراحات كمحطات للحجاج المغاربة.

بناء الحصن في العصر البيزنطي

وأضاف موسى، من المرجح أن هذا الحصن بُني في العصر البيزنطي كنقطة دفاعية في الصحراء الغربية، وأعيد استخدامه في العصور اللاحقة، حيث استخدم في العصر المسيحي، وذلك لوجود حروف ومخربشات قبطية مختلفة على العديد من الأحجار، منها صليب أندراوس بشكل حرف إكس.

الوصف المعماري والحالة الإنشائية

ويعتبر الحصن من أكبر المواقع الأثرية بمحافظة مطروح، نظرا لضخامة المبنى وحالته الجيدة، رغم قدم الأثر، حيث يتكون من حصن أقرب للمربع أبعاده 40 × 37 مترا، ويوجد بزاويا الحصن أبراج دفاعية مربعة الشكل منها البرج الشمالى الغربي، والذي ما زال محتفظا بحالته، ويبلغ ارتفاع جدران الحصن 6 أمتار وبني من الحجر الجيري المنتظم الشكل والكبير نسيبا.

مكونات الحصن

وأكمل مدير آثار مطروح: «يوجد بالحصن بئران للمياه أحدهما داخل الحصن والآخر خارجه، كما يوجد سلم داخلي مكون من 12 درجة يؤدي إلى أعلى الضلع الغربي للحصن وهذا السلم منشأ على عقدين نصف دائريين، وأضيف على الحصن في العصر السنوسي أربع حجرات، الأولى منها حجرة مربعة لها باب عرضه 90 سم وارتفاعه مترين يعلوه عقد نصف دائري ولها سقف مقبي عليه طبقة من السناج الحجرات الأخرى ليس لها سقف، وإحداها بابها معقود أيضا، وجميعها مربعة تقريبا، كما أضيف مسجد صغير في الضلع الجنوبى الشرقي من الحصن».