بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيماء جمال

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته شيماء جمال بالاشتراك مع صديقه ودفن جثتها داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

إيداع المتهمان قفص الاتهام

وتمّ إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام بعد وصولهما من محبسهما، تمهيدًا لبدء ثاني جلسات محاكمتهما في القضية التي يواجهون فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

تسجيل حضور المتهمان ودفاعهم

وبدأت الجلسة بصعود «حاجب المحكمة» للمنصة بصوته الجهوري معلنا بدء الجلسة، واعتلاء المستشار محمد حسين عبدالتواب المنصة، وسجل أمين السر أشرف صلاح، حضور المتهمين داخل دفتره، فضلًا عن تسجيل المحاميين الحاضرين مع المتهمين والمجني عليها.

تهديد بفضح زواجهما

وأحالت النيابة العامة، في 7 يوليو الماضي، المتهمان بقتل شيماء جمال إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وبرر المتهم الأول وزوج المجني عليها ارتكابه للواقعة بسبب تعرضه الدائم للتهديد من قبل شيماء جمال إذا لم يتمّ تحويل الزواج العرفي إلى رسمي ستنشر الفيديوهات الخاصة بهما لدى زوجته الأولى، وهو ما دفعه إلى تحويل زواجهما رسميًا.

استئجار مزرعة لارتكاب الجريمة

كما أنَّ المجني عليها شيماء جمال، هددته في مكالمة هاتفية بأنَّها سترسل الفيديوهات الخاصة بهما وصورة زواجهما إلى زوجته الأولى وأصدقائه، وهو ما دفعه إلى استئجار مزرعة لارتكاب جريمته فيها بعد أنَّ أوهمها بشرائها لها لإنهاء الخلافات بينهما، وعليه تمت الجريمة.