أول تعليق من لمياء فهمي عبدالحميد بعد أزمتها الصحية: «معنديش كانسر»

حرصت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بالتهاب رئوي دخلت على إثره المستشفى.

ونشرت لمياء فهمي عبدالحميد فيديو لها في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قالت فيه: «عايزة أقول لكل الناس اللي سألت عليا ولكل الناس اللي جاتلي المستشفى، شكرا أوي وتعبتوا نفسكوا ربنا يخليكو ليا، أنا بعمل الفيديو ده وأنا لسه تعبانة وصممت إنه لازم أعمله لأن فيه بعض المواقع كاتبين إنه جالي كانسر ودخلت المستشفى بعد تدهور حالتي الصحية».

وأضافت لمياء قائلة: «آسفة إني لم أستطع الرد على كل التليفونات لأني بتكلم بصعوبة شوية، ناس كتير كلموني مخضوضين وسمعوا الخبر اعتقدوا إنه حقيقة أنا الحمدلله معنديش كانسر كل اللي عندي التهاب رئوي نتيجة حساسية شديدة جات في الرئة عشان كده دخلت المستشفى وأنا لا عندي كورونا ولا عندي كانسر».

واختتمت: «أنا مكثت يومين في المستشفى، وأصريت على تكملة العلاج في المنزل لأني مش بحب التواجد في المستشفى».