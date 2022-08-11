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نجل الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد: أصيبت بالتهاب رئوي وحالتها مستقرة

كتب:

أحمد حسين صوان
06:36 م | الخميس 11 أغسطس 2022
لمياء فهمي عبدالحميد

لمياء فهمي عبدالحميد

تصدرت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

نجل لمياء: تحسن الحالة الصحية لوالدتي

ومن جهته، حرص «كريم» نجل الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدته، مؤكدًا أنّ الحالة شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، حيث تبين إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

لمياء فهمي عبدالحميد تُجري مسحة كورونا 

وأشار إلى أنّ لمياء فهمي عبدالحميد، خضعت لمسحة كورونا، تحسبًا لإصابتها بالفيروس، إلا أنه تبين سلبية المسحة، موضحًا أنّها ما زالت تتواجد في المستشفى، ولم يتبين بعد موعد المغادرة للمنزل، موجهًا التحية والتقدير لكل من دعم وساند والدته في تلك الأزمة الصحية.

تفاصيل تجربة لمياء فهمي مع فيروس كورونا

وكانت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، أصيبت بفيروس كورونا، في ديسمبر عام 2020، حيث روت تجربتها مع الفيروس بعد شفائها، في تصريحات تليفزيونية، حيث قالت: «مريت بفترة صعبة جدًا، وعديت كل اللي في البيت، خلوا بالكم من نفسكم، ومحدش يقلع الماسك خالص، والحاجات البسيطة اللي استهونا بيها هي دي اللي بتنجيكم، بلاش بوس وأحضان، أنا صليت ركعتين أول ما عرفت بإصابتي وكنت مخضوضة على أولادي واللي ممكن يكونوا اتصابوا بالفيروس مني، خلوا بالكم من نفسكم كلكم».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.