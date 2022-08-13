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عاجل.. رضا حجازي وزيرا للتعليم خلفا لـ طارق شوقي

كتب:

نرمين عفيفي
12:24 م | السبت 13 أغسطس 2022
رضا حجازي وزير التعليم الجديد

رضا حجازي وزير التعليم الجديد

عُين رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، خلفًا للدكتور طارق شوقي، وذلك بعد موافقة البرلمان على التعديل الوزاري كاملًا بتغيير 13 حقيبة وزارية من أصل 35 حقيبة.

السيسي: التغيير الوزاري لتطوير الأداء الحكومي ببعض الملفات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال: «دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تمّ التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي».

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بقلم نرمين عفيفي