بالأسماء.. التعديل الوزاري الجديد في مصر: 13 وزيرا أبرزهم وزير التعليم

ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بعد قليل، خطاب ترشيح الوزراء ضمن التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022، المزمع إجراؤه اليوم، بعد دعوة أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة اليوم السبت، بشأن إجراء «التعديل الوزاري الجديد».

دعوة أعضاء مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022

ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، مساء أمس الجمعة، أعضاء مجلس النواب، إلى جلسة استثنائية للمجلس اليوم السبت، لنظر «أمر طارئ».

وأفاد عدد من أعضاء مجلس النواب، عقب دعوة الأمين العام للمجلس لهم للمشاركة في الجلسة، بأنَّها تتضمن التعديل الوزاري المرتقب.

«إكسترا نيوز»: التعديل الوزاري الجديد يشمل 13 حقيبة

وأفادت قناة «اكسترا نيوز»، في تنويه عاجل لها اليوم، بأنَّ رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعا مجلس النواب اليوم للانعقاد للنظر في إجراء التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022، موضحة أنَّ التعديل من المقرر أن يشمل 13 حقيبة وزارية.

وحسب «إكسترا نيوز»؛ فإن أعضاء مجلس النواب يتوافدون لمقر البرلمان للنظر لانعقاد الجلسة الطارئة، التي من المقرر أن تشهد التعديل الوزاري المرتقب.

إجراءات عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب

ويستلزم إجراء التعديل الوزاري، عرض التعديل على مجلس النواب، وينظم الدستور واللائحة الداخلية لـ«المجلس» الخطوات التنظيمية لإجراء التعديل الوزاري المرتقب، التي تتضمن التشاور بين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بشأن التعديل الوزاري الجديد، ثم إرسال كتاب بذلك يبين الوزارات المراد تعديلها إلى مجلس النواب.

وحسب المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ فإن رئيس مجلس النواب، يعرض على أول جلسة عامة عقب ورود الخطاب على الأعضاء، ويتم دعوة الأعضاء لـ«جلسة طارئة» حال الدعوة للانعقاد في غير دور الانعقاد، وهي الحالة الراهنة، إذ نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بفض الانعقاد لمجلس النواب في وقت سابق.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.