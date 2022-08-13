السجن سنة للمتهمين في أحداث «الذكرى الثالثة لثورة يناير»

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكمة طرة اليوم السبت، قرارًا بالسجن سنة لـ 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الذكري الثالثة لثورة يناير».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

النيابة العامة

وكانت جهات التحقيق أسندت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.