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وزارة التخطيط تسلم «النيابة العامة» مركزي خدمة متنقلين

كتب:

وليد عبد السلام
06:59 م | الخميس 11 أغسطس 2022
وزارة التخطيط تسلم النيابة العامة مركزي خدمة متنقلين

وزارة التخطيط تسلم النيابة العامة مركزي خدمة متنقلين

سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركزي خدمة متنقلين للنيابة العامة؛ لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الخدمات الحكومية، ووسائل تقديمها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلك المراكز تأتي في إطار العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بأفضل الطرق بكفاءة ويسر، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.

من جانبه صرح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية، بأن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن التنفيذ تم بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية، مؤكدًا أن هذا يأتي بداية ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط والنيابة العامة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الخدمات التي يحصل عليها المواطن من مركز الخدمة

وتشمل خدمات النيابة العامة التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من المراكز التكنولوجية المتنقلة؛ صورة رسمية من حكم – صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية– شهادة مخالفات المرور– صورة تنفيذية من حكم- استعلام عن القضايا، وغيرها من الخدمات، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ووسائل التأمين اللازمة.

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