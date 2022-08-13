27 أغسطس.. الحكم في دعوى بطلان ترشح عاشور والزيات وهريدي وآخرين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من أشرف محمد إبراهيم المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح كل من: سامح عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم، ونبيل حسن عبدالسلام، وعمر جلال حسن هريدي، ومحمد المنتصر عبدالمنعم (منتصر الزيات) لانتخابات نقابة المحامين للحكم بجلسة 27 أغسطس الجاري.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 76/63568 اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

اللجنة تعتمد الأسماء

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلنت الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام.

وجاءت الكشوف الأولية للمرشحين:

1 ـ سامح محمد معروف عاشور

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي

6 ـ فرج عاشور محمود محمد

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة

8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي

10 ـ شادي طلعت إبراهيم سليمان

11ـ أحمد علي إبراهيم جمعة

12 ـ علي محمد فتوح حسين

13 ـ محمد المنتصر عبدالمنعم علي

14 ـ أحمد سعيد محمد علي حلاوة

15 ـ السيد أحمد السيد أبوالعنين

16 ـ فؤاد سعد فؤاد سعد

17ـ ياسر عبداللاه محمد بخيت

18 ـ منشاوي غانم محمد جابر

19 ـ عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم

20 ـ ساهر محمد إبراهيم علوان

21 ـ هشام محمد أحمد محمد عياد

22 ـ خالد كمال حافظ محمد حافظ

23 ـ فاطمة الزهراء محمد علي غنيم

وذكرت النقابة أنه ستجرى الانتخابات في 4 سبتمبر المقبل والإعادة في 11 سبتمبر.