مناقشة «دكتوراه في القانون» بجامعة المنوفية بمشاركة نائب رئيس مجلس الدولة

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قبل توجهه إلى كلية الحقوق؛ للمشاركة في لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث نعيم عبدالرؤوف زكى بعنوان: "المنطق القانوني ودوره في تفسير القانون".

نائب رئيس مجلس الدولة مناقش في رسالة دكتوراه بالمنوفية

ورحب رئيس جامعة المنوفية بالفقيه المستشار محمد خفاجي، في رحاب جامعة المنوفية، وشكره لتلبيته الدعوة بالمشاركة فس تحكيم رسالة الدكتوراه، وسط تواجد شباب قضاة مجلس الدولة بالمنوفية، والباحثين والدارسين والمهتمين بشأن المنطق القانوني والقضائي في تفسير القوانين، وتأثيره في سلامة البناء المنطقي للأحكام القضائية.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، من الدكتور محمد علي الصافوري الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة المنوفية «رئيساً»، والدكتور عباس مبروك الغزيري رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه، والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة المنوفية «مشرفا وعضوا»، والقاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة «مناقشًا وعضوا».

مبارك يهنئ عمداء الكليات بمناصبهم الجديدة

ووجه رئيس جامعة المنوفية التهنئة للدكتور حاتم محمد سيد أحمد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات، وللدكتور عربي السيد كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق، ونائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية للشؤون الأكاديمية بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوليه القيام بعمل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، متمنيًا لهما التوفيق في تحمل المسؤولية وتأدية مهام عملهم.