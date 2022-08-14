من قائم بالأعمال إلى وزير.. أهم قرارات خالد عبد الغفار في وزارة الصحة

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، منذ ساعات عن جلسة استثنائية لأعضاء المجلس لمناقشة التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022، والذي شمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاور بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مسيرة الدكتور خالد عبد الغفار مع الوزارتين

وشمل إعلان التشكيل الوزاري الجديد على تغيير 13 وزارة، كان من بينهم وزارة الصحة والسكان التي تولاها الدكتور خالد عبد الغفار، ليترك مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى محمد أيمن عاشور، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز قرارات الدكتور خالد عبد الغفار المتعلقة بالشؤون الصحية بعدما كان قائمًا بأعمال الوزير خلفًا للدكتورة هالة زايد.

تولى عبد الغفار منصب قائم بأعمال وزير الصحة في توقيت حرج بعد تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة لأزمة مرضية، ليجمع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة معًا، لتشهد وزارة الصحة معه تطورا كبيرا في الخدمات الطبية، من خلال تقديم مبادرة للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، وخاصة في علاج أمراض القلب.

جاء هذا القرار ليتزامن مع الاستراتيجية السريعة لمنظومة التأمين الصحي التي تعمل على تغطية كافة محافظات الجمهورية، ونجحت المبادرة في الفترة الأخيرة بإجراء أكثر من مليون و300 ألف عملية جراحية من العمليات المتقدمة، حتي أنه وصلت تكلفتها المالية إلى أكثر من 11.6 مليار جنيه.

قرارات الدكتور خالد عبد الغفار في المجال الصحي

في توقيت الموجة السادسة من فيروس كورونا، أطلق «عبد الغفار» حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مؤكداً أن شلل الأطفال لا يقل خطورة عن فيروس كورونا فهو يتمحور في الجهاز العصبي للأطفال.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال.

كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار، منذ شهرين، برفع كفاءة بعض أقسام مستشفى جمصة المركزي، خاصة قسم النساء والتوليد، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى من خلال إنشاء مبنى طوارئ ملحق للمستشفى وتجهيزه في أسرع وقت بأفضل الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمة طبية وعلاجية.

ومن ضمن قرارات الدكتور خالد عبد الغفار، المتعلقة بالمجال الصحفي في الفترة الأخيرة، تكليف الدكتور عمرو قنديل، برئاسة قطاع الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة، وتكليف الدكتور علاء عيد مستشارا لوزير الصحة للشؤون والمتوطنة.

وشملت أبرز قرارات «عبد الغفار»، افتتاح وحدات للتثقيف الغذائي، ملحقة بالعيادات الخارجية في 3 مستشفيات بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء، وذلك بهدف رفع الوعي الغذائي، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وتمكن «عبد الغفار»من بحث مجالات الاستثمار بين مصر وقطر في القطاع الصحي بالاجتماع مع الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة في دولة قطر لبحث التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي.

جوائز عديدة تمكن الدكتور خالد عبدالغفار من تحقيقها طوال مشواره، كان من أهمها حصده للمركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وجائزة أحسن بحث تخصصي (Unilever Travel Award) سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1994، بالإضافة إلى جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس.