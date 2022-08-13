الوزراء الجدد: «لن نبدأ من الصفر.. وكلنا بنكمّل بعض»

أكد الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات لـ«الوطن»، أهمية العمل على استكمال الخطط والمشروعات المدروسة التى عمل سابقوهم على إنجازها، وأنهم لن يبدأوا من الصفر، ولكنهم سيواصلون مسيرة النجاح والعطاء، مع تطوير ملفات العمل المختلفة التى تعمل عليها الوزارات.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه سيعمل على استكمال خطط ومشروعات الوزارة وفق رؤية مصر 2030. وأضاف: «أشكر القيادة السياسية على الثقة التى تمثل مسئولية كبيرة، وسأعمل جاهداً بالمشاركة مع كل القيادات والأجهزة، إيماناً بالعمل الجماعى وضرورة استكمال خطوات الدولة المصرية فى إطار التنمية الشاملة فى كل ربوع مصر».

الكيلاني: تكليف ربنا يقدرني عليه

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن شكرها للقيادة السياسية، وقالت: «إحنا كلنا بنكمل مسيرة بعض، وهو تكليف ربنا يقدرني عليه».

وودَّع النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية منصبه فى مجلس النواب أمس، بعد اختياره وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً لنيفين جامع. وحرص المستشار الدكتور حنفى جبالى على توجيه التهنئة له بعد التقدم باستقالته رسمياً للمجلس.

فيما التف عدد من النواب حول الوزير الجديد، عقب دخوله القاعة الرئيسية للمجلس لتهنئته على المنصب الوزارى الجديد.

وحرص «سمير» على تقديم التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدما جاء اسمه ضمن التعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب أمس، بتولى حقيبة التجارة والصناعة.

وقال: «أتوجه بالشكر للرئيس السيسى الذى منحنى هذه الثقة الغالية، التى أتمنى أن أكون على قدرها».

كما وجّه «سمير» الشكر لرئيس مجلس النواب، وزملائه من الأعضاء وداعبهم قائلاً: «أرجو من الأعضاء أن يكون التعامل معى بهدوء، لاسيما أننى انتقلت من موضع النائب لموضع المسؤول الذى سيحاسب».

وأضاف: «قضيت 7 سنوات، تعلمت منكم الكثير، وتعاونّا معاً حتى نستطيع إخراج منتج جيد، ورسالتى لزملائى: سأفتقدكم كثيراً»، كما وجّه رسالة لشباب مصر قائلاً: «عندك فرصة اشتغل وهتلاقى مكانك».

«سمير»: مسؤولية تحتاج إلى جهد كبير

وقال «سمير» إن توليه الحقيبة الوزارية تكليف وليس تشريفاً، ومسئولية كبيرة تحتاج إلى عمل ضخم، مؤكداً أن مصر تعيش عهداً جديداً من تمكين الشباب منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الحكم، والطريق مفتوح أمام جميع الشباب فى كل المجالات، والدولة تمد يدها للجميع.

وأضاف أن ملف التجارة والصناعة يحتاج إلى عمل كبير، مؤكداً أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان فى هذا الملف لمواجهة كل التحديات والمضى قدماً على طريق التنمية.