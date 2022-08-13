تولى المنصب في 2013.. محمد مختار جمعة أقدم وزير في الحكومة

يعد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من أقدم الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد التعديل الذى وافق عليه مجلس النواب أمس، إذ تولى المنصب فى 27 يوليو 2013.

مسيرة «جمعة» تحفل بالكثير من المراحل الناجحة، حيث عُين وزيرا للأوقاف فى 5 حكومات: «الدكتور حازم الببلاوي، والمهندس إبراهيم محلب (الأولى والثانية)، والمهندس شريف إسماعيل، وأخيرا حكومة الدكتور مصطفى مدبولب».

أسهم في وضع مناهج اللغة العربية وآدابها لكليات التربية بسلطنة عمان

كما أنه شغل منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مراراً، وبميزانية مخصصة ليؤدي رسالته على أكمل وجه، وكانت له مشاركة فعالة فى مؤتمر «الإسلام فى أفريقيا» بالسودان، وفى حفل تسلُّم جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وله العديد من الإسهامات العلمية والشرعية والأدبية، منها وضع مناهج اللغة العربية وآدابها لكليات التربية بسلطنة عمان، وفى تطوير مناهجها.

حصل «جمعة» على عضوية العديد من الاتحادات المختصة فى الأدب، منها اتحاد كتاب مصر، ورابطة الأدب الإسلامى، والرابطة العالمية لخريجى الأزهر، وله اهتمامات كبيرة بمجال التنمية البشرية، التى حاضر فى كثير من منتدياتها كداعية، كما أنه أستاذ جامعى متخصص فى العلوم الشرعية والأدبية.

منع إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا أهم

قرارات عديدة اتخذها خلال توليه منصب وزير الأوقاف؛ منها منع إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين متراً، ثم تبعه بمنع غير الأزهريين من الخطابة فى المساجد الحكومية والأهلية، وأيضاً قرر فى 26 يناير 2014 توحيد خطبة الجمعة فى جميع المساجد استناداً إلى أن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية، وحذر من ضم أى مسجد تابع لأى جمعية لا يلتزم بهذا القرار، ومحاسبة الأئمة والخطباء غير الملتزمين.