براءة مسؤولين بـ«الأوقاف» من تهمة استغلال مصلى سيدات كاستراحة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 4 مسئولين بالأوقاف، من تهمة استغلال مدير مديرية لدورين بأحد المساجد في الفيوم، كاستراحة له بالمخالفة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 47 لسنة 64 ق.

براءة مدير أوقاف الفيوم وآخر

وشمل حكم البراءة كلًا من مدير مديرية الأوقاف في الفيوم، مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الفيوم، مدير إدارة الشؤون الإدارية بمديرية أوقاف الفيوم، مدير إدارة شؤون العاملين بمديرية أوقاف الفيوم.

النيابة تفند الاتهامات

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، استغل الدورين الثالث والرابع في المسجد الكائن ببندر الفيوم كاستراحة له دون الحصول على موافقة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية بوزارة الأوقاف، ودون سداد مقابل استغلال تلك الاستراحة بالقيمة السوقية، وسداده فقط (10%) من راتبه الأساسي، وذلك منذ عام 2017 حتى الآن.

وتراخت المحالة الثانية، في إخطار الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف بشأن قيام مديرية الأوقاف بالفيوم باستغلال مصلى السيدات بالدور الثالث بالمسجد كاستراحة له اعتبارا من شهر يناير 2018 حتى نوفمبر بالمخالفة للقانون والتعليمات.

ونسبت للمحال الثالث، قعد عن أخذ موافقة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية بوزارة الأوقاف بشأن استغلال مدير مديرية الأوقاف بالفيوم الطابقين الثالث والرابع بالمبنى الملحق بالمسجد كاستراحة له منذ عام 2018 بالمخالفة للقانون والتعليمات.

ونُسب للمحال الرابع، تقاعس عن أخذ موافقة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية بوزارة الأوقاف بشأن تقدير قيمة استغلال مدير مديرية الأوقاف بالفيوم الطابقين الثالث والرابع بالمبنى الملحق بمسجد كاستراحة له منذ عام 2018، وقيامه بتقدير الخصم من راتب المذكور بنسبة (10%) وليس بالقيمة السوقية، بالمخالفة للقانون والتعليمات.

بداية القصة

بداية الواقعة بورود شكوى مواطن، وآخرين من رواد المسجد، ضد مدير مديرية الأوقاف بالفيوم (المحال الأول) يتضررون فيها من استغلاله مصلى السيدات بالدور الثالث بالمسجد كاستراحة له، ونقل مستلزمات المسجد من مبردات المياه وغيرها مما كان مخصصا لخدمة المصلين.