مواعيد التقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد والقدامى

وافق الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، على بدء أعمال التقديم الورقي لطلبات الالتحاق للطلبة والطالبات الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية بالسكن العادي ودار الضيافة «قدامى - مستجدون» للعام الجامعي 2022 - 2023.

المدن الجامعية بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنته إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، في بيان اليوم، فإنه تم تحديد المواعيد على النحو التالي:

1- الطلاب القدامى بالجامعة اعتبارًا من السبت 27 أغسطس الجاري وحتى نهاية يوم عمل الخميس 8 سبتمبر المقبل للفئات التالية:

- طلاب (قدامى جامعة - قدامى مدينة) حاصلون على تقديرات امتياز وجيد جدًا وجيد.

- طلاب قدامى جامعة أو مستجدون و(منقطعي مدينة) تقدير امتياز فقط.

2- الطلاب المستجدون «ثانوية عامة» اعتبارًا من السبت 10 سبتمبر المقبل وحتى نهاية يوم عمل الخميس 22 من ذات الشهر.

3 - تقديم أوراق الالتماسات والتي جاءت على النحو التالي:

- الطلاب القدامى: التقديم في نفس مواعيد التقديم الورقي، على أن يتقدم الطالب أو الطالبة إلى لجنة الالتماسات كل وفقًا لحالته «طبي، اجتماعي، مناطق نائية إسكندرية، محافظات نائية، تعديل نتيجة».

- الطلاب المستجدون «ثانوية عامة»: يتم تقديم الالتماسات للمحافظات النائية فقط أثناء موعد التقديم الورقي، أما باقي الفئات فيتم تقديمها بعد إعلان نتيجة قبول المستجدين.

شرط للطلاب القدامى

وأكدت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية أن التربية العسكرية شرط أساسي لقبول الطلاب الذكور القدامى بالجامعة.