كيفية استرداد تأمين المدن الجامعية في الإسكندرية.. بالرقم القومي 

أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، استرداد 590 طالبا وطالبة لقيمة التأمين، وذلك ممن تقدموا بطلبات الاسترداد وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل المدن الجامعية، على أن تُصرف تلك المبالغ لأصحابها نهاية شهر أغسطس الجاري.

الطلاب المستحقين لتأمين المدن الجامعية

وقالت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، عبر بيان لها اليوم، إنه تيسيراً على الطلاب المتقدمين بطلبات إسترداد للتأمين، تم نشر أسماء الطلاب الذين حان موعد استرداد تأمينهم وفيما يلي كشف بالأسماء المستحقة للصرف، وعددهم 590 طالبا وطالبة، بواقع 388 طالبة و202 طالب.

آليات استرداد تأمين المدن الجامعية في الإسكندرية

وأوضحت أن الصرف يبدأ اعتباراً من اليوم حتى 28 أغسطس الجاري، وذلك من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالفيزا البريدية المستخرجة الخاصة بالطالب نفسه «باسم الطالب ورقمه القومي»، أو من خلال شباك مكتب البريد بالرقم القومي، مؤكدة وجود كشوف أسماء أخرى سيتم نشرها فور ورودها.

تفاصيل استرداد تأمين المدن الجامعية بالإسكندرية

وبحسب منشور المدن الجامعية، فإن استرداد التأمين للطلاب الذي دُفع مسبقا مع مصاريف المدن الجامعية في الإسكندرية، يتم عبر إعلان الطلاب وفقا لتقسيمهم، بواقع 130 طالبا بالمدينة الجامعية في سموحة، و35 في مديني مرغم وسابا باشا، و36 في دار الضيافة وآخر وافد.

وعن الطالبات فقد تم الإعلان عن استرداد 29 طالبة من دار الضيافة، إضافة إلى 357 من مدينة الفتيات ناهيك عن 2 وافدات.