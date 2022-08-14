وصول النائب العام إلى مكان حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

انتقل المستشار حماده الصاوي، النائب العام، إلى موقع كنيسة أبو سيفين، التي شب بها حريق صباح اليوم الأحد، وخلف 55 ضحية، حسب ما أفادت التحريات الأولية، وأنّ السبب وراء الحريق حدوث ماس كهربائي.

حريق كنيسة إمبابة

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر بيانًا، قبل قليل، أمر فيه بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.

ونشب حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفىي «إمبابة العام والعجوزة»، وجارٍ التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة، حسبما ورد في بيان وزارة الصحة.