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«التجمع» ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة: نحتسبهم في عداد الشهداء

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حسام حربى
01:48 م | الأحد 14 أغسطس 2022
جانب من حريق كنيسة إمبابة

جانب من حريق كنيسة إمبابة

تقدّم سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وقيادات الحزب وأعضائه، إلى الشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء في ضحايا الحادث الأليم بكنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.

حادث كنيسة إمبابة

وذكر حزب التجمع في بيان بشأن حادث حريق الكنيسة، أنّه إذ يثمّن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة الحادث، وتوجيهه لكل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالتعامل مع الحادث واحتواء آثاره، فإنّه يحتسب الضحايا في عداد الشهداء، ويدعو بالشفاء لكل المصابين، وأن يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان.

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بقلم حسام حربى