وزير القوى العاملة يشدد على تطوير العمل داخل الديوان العام والمديريات

حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفقد مكاتب العاملين بمختلف قطاعات الوزارة ومصافحتهم، فضلاً عن العمال والفنيين والسائقين بجراج الديوان العام، مشددًا على ضرورة الإخلاص في العمل، وتطوير العمل داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.

حريصون على تطوير العمل بالإخلاص والجهد

وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسي وجَّه بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع نشر وتعميق الوعي العام بشأن التحديات الدولية والإقليمية والداخلية التي تواجه الدولة، وكذلك الجهود وحجم الإنجازات والتطورات الحالية في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر على امتداد رقعتها الجغرافية.

كما وجَّه بتطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارها الكتلة الواعدة التي تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على إنتاج الأفكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي.

معلومات عن وزير القوى العاملة الجديد

جدير بالذكر أن حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد، من مواليد محافظة القاهرة عام 1964، حصل على بكالوريوس من معهد الدراسات التعاونية 1995، ثم دبلوم دراسات عليا في التسويق 1991، وكان عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران 2013، وهو عضو مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران سابقًا، وشغل منصب نائب رئيس اتحاد عمال مصر منذ الدورة 2013 ثم شغل منصب رئيس اتحاد النقابات العمالية ثم رئيس النقابة العامة للنقل الجوي في الدورة الانتخابية 2018 وعضو مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية 2020، ثم رئيس اتحاد عمال مصر في الدورة الانتخابية 2022-2026 .