عاجل .. السيسي يشهد حلف اليمين لـ3 رؤساء هيئات قضائية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يؤكد دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة

وأكّد رئيس الجمهورية دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.