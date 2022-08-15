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قدم تبرع مالي 30 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا.. أبو هشيمة يترأس وفدا من الشعب الجمهوري لزيارة مصابي حريق كنيسة إمبابة

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الوطن
05:25 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
قدم تبرع مالي 30 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا.. أبو هشيمة يترأس وفدا من الشعب الجمهوري لزيارة مصابي حريق كنيسة إمبابة

ترأس النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وفدا من حزب الشعب الجمهوري زار صباح اليوم مستشفى العجوزة التي تتولى علاج بعض مصابي حادث كنيسة امبابة الأليم.

ضم الوفد كل من السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والدكتور باهر أمين رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب والنائب مكرم رضوان. 

وأعلن النائب  أحمد أبو هشيمة تبرع الحزب بمبلغ ٣٠ ألف جنيه لكل اسره من أسر ضحايا حادث حريق كنيسة ابو سيفين بالمنيرة في حي إمبابة بمحافظة الجيزة،  الذي وقع صباح أمس الأحد. 

وحرص  الوفد على طمأنة المصابين وأسرهم مقدمين لهم كامل الدعم فيما يحتاجونه خلال المرحلة المقبلة حتى يتم الله شفاه عليهم. 

وقدم الوفد الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفى العجوزة  على ما يبذلونه  من جهد لعلاج المصابين وتقديم كافة سبل الرعاية لهم التي يحتاجونها خلال الفترة الحالية.

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