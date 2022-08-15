إحالة المتهم بقتل شقيقته في بورسعيد بسبب المخدرات للجنايات

أمرت النيابة العامة في بورسعيد، اليوم الاثنين، بإحالة الشاب المتهم بقتل شقيقته، إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحريات وأقواله وشهود الواقعة ارتكابه للجريمة بعدما رفضت المجني عليها الاستجابة لطلبه المال منها، للإنفاق على شراء مواد مخدرة.

وكان المستشار أحمد يسري، المحامي العام لنيابات بورسعيد، قد أمر في وقت سابق، بإجراء التحقيقات اللازمة في واقعة مقتل «إيمان جلال أبو السعود»، 30 سنة، على يد شقيقها «جمال»، 35 سنة، حيث قام بطعنها داخل شقتها التي استأجرتها بمساكن الأمل الجديد بحي الضواحي، لتبتعد عن شقيقها الذي يستنزف مالها لشراء المخدرات، خاصةً أن والدته كانت عادةً ما تنحاز إليه.

الطب الشرعي: طعنات متعددة بجثة القتيلة

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، الذي أصدر تقريره بوفاة القتيلة بطعنات متعددة بالجسم والرقبة، كما أمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم، وبالفعل أظهر أنه «إيجابي التعاطي».

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا أن شقيق المجني عليها تعدى عليها بالضرب في الشارع، قبل أيام من الجريمة، أمام العمارة التى تقطن بها، لطلبه منها أن تعطيه راتبها الشهري، الذى تنفق منه على نفسها وابنتها المريضة.

شهود يروون تفاصيل الواقعة

وأضاف الشهود أن المتهم جاء إلى محل سكن شقيقته، يوم الجريمة، ودخل عليها الشقة، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، حيث بادر المتهم شقيقته بطعنة في البطن، وعندما أسرعت المجني عليها بالهرب من الشقة، لحق بها على السلم، وسدد لها طعنات متفرقة بالرقبة والجسم، من الدور الخامس حتى الثاني، وعندما سقطت على الأرض قام بالإجهاز عليها.

وأمرت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليها، بعد تسليمها إلى ذويها من مستشفى النصر التخصصي، التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، حيث تم تشييعها في مقابر الأسرة بقرية «العجيرة»، بمحافظة الدقهلية.