جهات التحقيق تُحيل المتهم بقتل شقيقيه في الوراق إلى محكمة الجنايات

قررت جهات التحقيق في شمال الجيزة، اليوم، إحالة المتهم بقتل شقيقيه وإصابة شخص آخر في منطقة الوراق، إلى محكمة الجنايات المختصة من أجل محاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه وهي ارتكاب جريمة القتل العمد، وأيضا حيازة سلاح ناري، وكانت خلافات أسرية بين الطرفين أدت إلى وقوع الحادث.

بداية الواقعة.. بلاغ بإطلاق نيران في الوراق

وتعود أحداث الجريمة إلى شهر أبريل الماضي، مع تلقي أجهزة الأمن في محافظة الجيزة بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية في منطقة الوراق والتي أسفرت عن وفاة شقيقين على يد شقيقهما الثالث.

تحريات المباحث: «الميراث» سبب الخلاف

وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن الجاني موظف في السكة الحديد وأنه دخل في خلافات مع شقيقيه بسبب الميراث، وتطور الأمر وتحول إلى مشاجرة، وبشكل مفاجئ أمسك المتهم ببندقية آلية كانت معه وأطلق أكثر من طلقة على شقيقيه، ليلقى الاثنان حتفهما في الحال.

هروب المتهم بقتل شقيقيه بعد الواقعة

وبعد انتهاء المتهم من تنفيذ جريمته هرب سريعاً قبل وصول قوات الشرطة خوفاً من الإمساك به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم ضبط سلاح الجريمة، ونقلت الجثامين إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة رسمياً، كما كلفت النيابة العامة المباحث بضبط منفذ الجريمة.

وتتبعت الأجهزة الأمنية في الجيزة المتهم بقتل شقيقه، وتم استهدافه وتحديد مكان اختبائه، وتم إلقاء القبض عليه.