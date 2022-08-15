البنك المركزي: زيادة «الكاش» في السوق المحلية بنسبة 1.6% خلال شهر

ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري بنسبة 1.6% على أساس شهري، لتسجل 6.5 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو 2022، مقارنة بحوالي 6.4 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.

البنك المركزي يوضح توزيع السيولة المحلية

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية، أنَّ السيولة المحلية موزعة على المعروض النقدي والذي يتضمن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية، وأشباه النقود من ودائع غير جارية بالعملة المحلية وودائع جارية وغير جارية بالعملات الأجنبية.

حجم المعروض النقدي في مصر بنهاية مايو 2022

كما قفز المعروض النقدي إلى 1.497 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، بدلاً من 1.478 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مدفوع بزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 26.668 مليار جنيه.

أشباه النقود تسجل زيادة بـ65.527 مليار جنيه في 30 يوما

وتابعت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، بأنَّ أشباه النقود سجلت زيادة بمقدار 65.527 مليار جنيه على أساس شهري مدفوعة بارتفاع الودائع الجارية وغير الجارية سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لترتفع إلى 5.003 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022 بدلاً من 4.937 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

اجتماع البنك المركزي المصري

يشار إلى ترقب الشارع المصري إلى اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل الموافق 18 أغسطس 2022، لمراجعة أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية.

وتتباين التوقعات بشأن الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، أو القرار بالزيادة تماشياً مع التوجه العالمي للبنوك المركزية، وتحديداً الاحتياطي الفيدرالي الذي ينوي الوصول بالفائدة على الدولار إلى 4% قبل نهاية 2022.

ويساهم رفع أسعار الفائدة في جذب أكبر قدر من السيولة من الأسواق وتوجيهها إلى القنوات الرسمية للإدخار بالبنوك، سواء بشراء شهادات أو فتح حسابات التوفير أو الحسابات الجارية، أو حتى عمل وديعة.