البنوك تزود ماكينات «ATM» بـ الكاش خلال أيام عطلة عيد الفطر

قالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إن البنوك، خاصة الكبرى من حيث الأصول زوَّدت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بما تحتاجه من النقد اللازم للأفراد خلال عطلة البنوك الطويلة في عيدي الفطر المبارك، والعمال، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري، اعتباراً من الأحد وحتى الخميس المقبلين.

إجازة عيد الفطر المُبارك الرسمية للبنوك

وتمتد العطلة الرسمية 5 أيام تبدأ الأحد أول مايو الذي يوافق عيد العمل، ويعطل العمل رسمياً خلاله في أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتشمل الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، التاليين، باعتبارهما أيام عطلة للاحتفال بـ عيد الفطر المبارك، وهي إجازة مدفوعة الأجر في الجهاز الإداري للدولة بموجب قرار سابق من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

إجازة البنوك الفعليه.. تبدأ من الجمعة والسبت 29 و30 أبريل

المصادر قالت لـ«الوطن» إن إجازة البنوك فعلياً ستبدأ من الجمعة والسبت اللذين يعطل فيهما العمل أسبوعياً، وتنتهي السبت التالي، حيث ستظل البنوك مغلقة بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك يومين إضافيين هما الجمعة والسبت على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 9 مايو 2022.

وأوضحت المصادر، أن أغلب البنوك وأوسعها انتشاراً خاصة مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي، ستزود ماكينات الصراف الآلي ATM بما يلزم من «الكاش» اللازم للعملاء بشكل دائم ومستمر طوال أيام العطلة الرسمية للبنوك، بالإضافة إلى إمكانية إجراء عمليات التحويل الفوري للأموال والإيداع وربط الشهادات عبر تلك الماكينات أيضاً.

أشارت المصادر، إلى أنه سيتم تجهيز فرق صيانة فنية متخصصة للمرور بشكل يومي على ماكينات الصراف الآلي لتجنب أي أعطال فنية، مع التأكد من تزويدها بالنقد اللازم للعملاء، خاصة مع بدء صرف المعاشات لـ10.5 مليون مواطن اعتباراً من يوم 1 مايو المقبل، مشيراً إلى أن هناك خطط للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأوضحت المصادر، أن السحب والاستعلام من أي ماكينة في مصر دون رسوم ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، والمستمرة حتى نهاية يونيو المقبل، للتسهيل على العملاء في السحب من أي ماكينة دون التزاحم أمام الماكينات التي تقدر بنحو 14 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.