«الونش» يخضع لاختبار طبي في الزمالك قبل مباراة فاركو

يخضع محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار طبي، مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمه.

ويواصل الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، دون الحصول على راحة، عقب مباراة الإسماعيلي أمس الاثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف واحد دون رد، سجله أحمد سيد زيزو، من ركلة جزاء.

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