«جوجل» تمنح 4 شهادات تؤهل للعمل في كبرى الشركات العالمية مجانا

إذا كنت تبحث عن دورات تدريبة قد تغير مسارك الوظيفي في عدد من التخصصات المختلفة، أعلنت «جوجل» عن إتاحة عدد من تلك الدورات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت، حيث تساعد هذه الدورات التدريبية في إعطاء المتعلمين فرصة للحصول على وظائف في أكبر الشركات العالمية.

شهادة معتمدة من جوجل

وبحسب إسلام خالد، خبير الاتصالات، أن مدة هذه الدورات نحو 6 أشهر، حيث يتم منح الدارس شهادة معتمدة من جوجل، تساوي مدة الدراسة التي تتم فيها المتعلم في الجامعة لمدة 4 سنوات، موضحا أن أكثر من 80% ممن حصلوا على هذه الشهادات أكدوا أن مرتباتهم تضاعفت بنحو 4 مرات، خصوصا أن تلك الشهادات تمنح الخريجين العمل في كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

تطوير برامج الاندرويد

شهادة جوجل في الاندرويد ديفولبر، ويمكن التقديم إليها من خلال الرابط التالي: https://grow.google/certificates/android-developer/#?modal_active=none

أما الشهادة الثانية التي تمنحها جوجل متخصصة في تصميمات ux، حيث لا تحتاج هذه الشهادة إلى أي خبرة سابقة ويمكن التعلم عن بعد بنسبة 100%.

فيما أعلنت جوجل على الشهادة الثالثة، والمتخصصة في مجال تحليل البيانات ويمكن الحصول عليها من خلال الرابط التالي: https://grow.google/certificates/data-analytics/#?modal_active=none

شهادة معتمدة في مجال إدارة المشروعات

فيما تقدم جدول فرصة الحصول على شهادة معتمدة في مجال إدارة المشروعات Google Project Management Certificate، حيث يمكن الحصول عليها عبر التسجيل في الرابط التالي: https://grow.google/certificates/project-management/#?modal_active=none

وأكد خالد على أن التعليم عن بعد بنسبة 100% ولا يحتاج إلى الحضور، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد الحصول على تلك الشهادات لأنها تمنح الخرجيجين منها فرصة العمل في عدد من الشركات العالمية التي تحتاج إلى ذلك.